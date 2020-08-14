Туркменистан и Татарстан объединят усилия для противодействия пандемии

БАКУ /Trend/ - Установление связей между учеными и медиками Туркменистана и Республики Татарстан (РФ) позволит объединить усилия для противодействия пандемии коронавируса.

Как сообщает Trend в пятницу со ссылкой на министерство иностранных дел Туркменистана, об этом было сказано в ходе встречи главы МИД Туркменистана Рашида Мередова с министром промышленности и торговли Татарстана Альбертом Каримовым.

Сообщается, что стороны отметили высокий уровень связей в медицинской промышленности. Так, с учетом пандемии коронавируса, сотрудничество в этой сфере является особенно важным.

Отмечается, что также был подчеркнут высокий уровень связей в ряде других секторов. Было решено и дальше расширять партнёрство по всем приоритетным направлениям, представляющим взаимный интерес.

Как сообщили ранее Trend в Агентстве инвестиционного развития Татарстана, между Татарстаном и Туркменистаном складываются дружественные отношения, что находит свое отражение в деловых связях, развитии культурно-гуманитарных, научно-технических и экономических отношений.

Туркменистан и Татарстан сотрудничают в таких направлениях, как нефтеразведка, нефтедобыча, транспортировка газа, автомобиле-, авиа- и судостроение, энергетика, поставки химической продукции, фармацевтика, медицина, строительство, АПК, инновации и информационные технологии.

Напомним, что в июне прошлого года был подписан меморандум между государственным концерном «Туркменхимия» и ООО «Управляющая компания «КЭР-Холдинг» о совместном развитии химической отрасли Туркменистана.

Отметим, что на сегодня в Туркменистане нет зарегистрированных случаев заражения коронавирусом.

(Автор: Джейла Алиева)

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