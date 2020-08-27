МЭБ готова ко всестороннему сотрудничеству с Туркменистаном

БАКУ /Trend/ - Всемирная организация по охране здоровья животных (МЭБ) высоко оценила усилия Туркменистана по охране животных и выразила готовность ко всестороннему сотрудничеству со страной.

Как сообщает Trend со ссылкой на информационный портал «Туркменпортал», об этом сказала генеральный директор МЭБ Моника Элуа в ходе встречи с чрезвычайным и полномочным послом Туркменистана во Франции Шохратом Джумаевым.

В целом, в стране ведется серьезная работа в области охраны природы, сохранения биологического разнообразия и природных ландшафтов.

Сообщается, что эта работа проводится в рамках «Национальной стратегии по изменению климата» и «Национальной лесной программы» Туркменистана и других программ.

Особое внимание в Туркменистане уделяется проблемам Аральского моря.

Отметим, что Туркменистан принял участие в заседании по улучшению водной и социально-экономической обстановки в бассейне Аральского моря 10 апреля 2020 года.

(Автор: Джейла Алиева.)

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