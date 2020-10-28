Министр иностранных дел Туркменистана принял участие во втором заседании диалога «Индия - Центральная Азия»

БАКУ /Trend/ - Сегодня, 28 октября Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов принял участие во втором заседании диалога "Индия - Центральная Азия" в формате видеоконференции, сообщает Trend со ссылкой на посольство Туркменистана в Азербайджане.

В заседании прошедшем под председательством Министра иностранных дел Индии С.Джайшанкара, также приняли участие Министр иностранных дел Республики Казахстан М.Тлеуберди, Министр иностранных дел Кыргызской Республики Р.Казакбаев, Министр иностранных дел Республики Таджикистан С.Мухриддин, и Министр иностранных дел Республики Узбекистан А.Камилов. Исполняющий обязанности министра иностранных дел Исламской Республики Афганистан Мохаммад Ханиф Атмар участвовал на встрече в качестве специального гостя.

В ходе заседания была отмечена приверженность сторон дальнейшему развитию отношений по политико-дипломатической линии, а также в торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

Министры отметили значимость первого заседания в рамках диалога "Индия - Центральная Азия", состоявшегося в прошлом году в Узбекистане, что способствовало укреплению сотрудничества между странами Центральной Азии и Индией.

В ходе нынешней встречи стороны обсудили наиболее актуальные вопросы взаимодействия и обменялись мнениями по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес. Особый акцент сделан на расширение сотрудничества в рамках ООН и других международных структур.

Выступая на заседании, Министр иностранных дел Туркменистана отметил важность сотрудничества в рамках диалога "Индия - Центральная Азия", одним из приоритетов которого является поддержание региональной безопасности. В этой связи отмечена твердая приверженность Туркменистана сотрудничеству по реализации Глобальной Контртеррористической стратегии ООН. Р.Мередов предложил упрочить взаимодействие по вопросам безопасности, в частности путем проведения соответствующих консультаций и встреч между экспертами стран данного формата.

Также высказана стойкая позиция Туркменистана в деле продвижения мирного процесса в Исламской Республике Афганистан, включая содействие социально-экономическому восстановлению соседнего государства. Туркменистан выступает за привлечение исключительно дипломатических и политических инструментов для достижения стабилизации в этой стране. Под руководством Президента Гурбангулы Бердымухамедова Туркменистан делает все возможное со своей стороны. Страна готова предоставить свое политическое пространство и необходимые организационные условия для межафганских переговоров. Также Туркменистан осуществляет ряд грандиозных энергетических, транспортных и инфраструктурных проектов призванных содействовать всестороннему развитию Афганистана, включая его интегрирование в мировую экономику. Особо отмечено строительство газопровода по маршруту Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия, линий оптико-волоконной связи и железнодорожных веток, с выходом на территорию Афганистана, а также значимость транзитных коридоров с использованием наземного, железнодорожного и морского транспорта и инфраструктуры. Данные проекты призваны содействовать укреплению торгово-экономических связей на евразийском пространстве.

В этом контексте министры приветствовали участие Афганистана в диалоге "Индия - Центральная Азия". Они выразили заинтересованность в укреплении сотрудничества в целях развития и экономического восстановления Афганистана. Особо рассмотрен вопрос развития транзитного и транспортного потенциала стран ЦА и Индии, включая продвижение совместных инициатив по созданию региональных и международных транспортных коридоров.

Стороны отдельно обсудили ситуацию в связи с глобальной пандемией и подчеркнули необходимость продолжения тесного сотрудничества между эпидемиологическими службами стран Центральной Азии и Индии в преодолении Covid-19. В этом контексте, глава МИД Туркменистана отметил значимость привлечения методов научной дипломатии и обмена экспертными навыками. Особо подчёркнута значимость сотрудничества по линии здравоохранения, фармацевтики и научных исследований.

Стороны обсудили взаимодействие в таких областях как энергетика, гахозимическая индустрия, транспорт, связь, высокие технологии, сельское хозяйство. Выражена заинтересованность в дальнейшем расширении торгово-экономического сотрудничества, включая продвижение прямых контактов между деловыми кругами Индии и стран ЦА. В этом контексте, министры приветствовали открытие Делового совета "Индия - Центральная Азия" в Нью-Дели в феврале 2020 года.

Министры детально обсудили культурно-гуманитарные отношения. Было отмечено, что страны связаны общими историческими и культурными ценностями. Особый акцент сделан на проведение совместных образовательных и культурных мероприятий.

Министры иностранных дел стран Центральной Азии выразили благодарность Министру иностранных дел Индии за организацию второго заседания диалога "Индия - Центральная Азия". Стороны договорились продолжить проведение ежегодных встреч в рамках диалога "Индия - Центральная Азия" с участием Афганистана.