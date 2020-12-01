Туркменистан принял участие в заседании Совета глав правительств государств-членов ШОС

Туркменистан 1 декабря 2020 07:49 (UTC+04:00)
Туркменистан принял участие в заседании Совета глав правительств государств-членов ШОС

30 ноября 2020 года состоялось 19-ое заседание Совета глав правительств (премьер-министров) государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в формате видеоконференции, передает Trend со ссылкой на МИД Туркменистана.

В заседании приняли участие высокопоставленные представители государств-членов ШОС и государств-наблюдателей при ШОС.

Заместитель Председателя Кабинета Министров, Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов участвовал в заседании в качестве гостя.

В ходе заседания участники обсудили широкий спектр вопросов по ключевым направлениям деятельности ШОС, а именно сотрудничество в области политики и безопасности, торгово-экономическое и культурно-гуманитарное взаимодействие. Особый акцент сделан на взаимодействие в области здравоохранения, научных исследований и социально-экономическое восстановление стран в пост-пандемический период. Подчёркнута необходимость совершенствования международного антикризисного управления, укрепления роли Всемирной организации здравоохранения и других межгосударственных структур.

Участники подчеркнули значимость ШОС выступающей за защиту общемировых ценностей, прежде всего Устава ООН, и обеспечение неделимой, комплексной и надежной безопасности. Стороны высказались за продвижение международных отношений на принципах взаимного уважения, справедливости и взаимовыгодного сотрудничества.

Выступая на встрече глава МИД Туркменистана отметил растущий авторитет ШОС на международной арене и отметил перспективные направления сотрудничества Туркменистана с этой организацией. Среди приоритетных векторов, научные обмены и партнерство по линии здравоохранения и медицины, содействие экономическим интеграционным процессам, в том числе посредством транспортно-транзитных и энергетических проектов. Также высказана заинтересованность туркменской стороны в развитии культурно-гуманитарных связей на платформе ШОС.

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