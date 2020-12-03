Туркменистан предлагает расширять сотрудничество по вопросам охраны природы и изменения климата на платформе ОБСЕ

БАКУ /Trend/ - Выступая сегодня на Совете министров ОБСЕ в режиме онлайн, Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов подчеркнул значимость природоохранной тематики и вопросов изменения климата. Как известно, экологическая безопасность – одно из приоритетных направлений сотрудничества стран в рамках ОБСЕ, передает Trend со ссылкой на МИД Туркменистана.

Глава туркменской делегации отметил необходимость поиска эффективных и современных решений экологических проблем. В этом контексте высказано предложение по подготовке Комплексной Экологической Программы ОБСЕ, которая поможет конкретизировать приоритеты Организации в природоохранной сфере.

Такого рода «Программа могла бы стать хорошей основой для разработки проектов в области охраны и рационального использования недр, земельных и водных ресурсов в странах-участницах ОБСЕ», отметил Министр Р.Мередов.