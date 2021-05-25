БАКУ /Trend/ - Туркменистан ведет работу по открытию в Ашхабаде представительств структур ООН, сообщает Trend со ссылкой на Государственное информационное агентство Туркменистана.

В частности, ведется соответствующая работа по открытию в Ашхабаде офисов Управления ООН по обслуживанию проектов (UNOPS), Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), а также Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA).

Напомним, что ранее в Туркменистане был подготовлен план по сотрудничеству с международными организациями на 2021-2023 годы.

Туркменистан является членом 47 международных организаций, в том числе ООН, ОБСЕ, ОИС, Движения неприсоединения и других.

В настоящее время Туркменистан входит в состав 13 советов, комитетов и комиссий ООН. Также страна активно участвует в глобальных процессах развития и реализации целей и задач тысячелетия.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Константин Шапиро)

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