В Баку состоялся велопробег в честь Всемирного дня велосипеда и 30-летия независимости Туркменистана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Посольство Туркменистана в Азербайджанской Республике совместно с Управлением приморского национального парка Баку 30 мая организовало в столице Азербайджана велопробег в честь Всемирного дня велосипеда и 30-летия независимости Туркменистана.

Маршрут велопробега пролегал по специально отведенной велосипедной дорожке на территории Бакинского приморского национального парка, который является одной из достопримечательностей столицы и излюбленным местом отдыха бакинцев и гостей города. Велопробег стартовал с территории колеса обозрения и финишировал на Площади Государственного флага.

В данном спортивном мероприятии приняли участие представители дипломатического корпуса, студенты, спортсмены и велосипедисты - любители. Участники велопробега получили возможность приобщиться к культуре активного и здорового образа жизни, найти друзей по общим интересам, а также хорошо и весело провести время.

Как известно, в 2018 году Генеральная Ассамблея ООН на 82-м заседании 72-й сессии единогласно приняла внесенные Туркменистаном резолюции о провозглашении 3 июня Всемирным днем велосипеда, соавторами которых выступили 56 государств.