ПРООН в Ашхабаде ознакомила с услугами и инструментами финансирования Целей устойчивого развития

Вебинар на тему «Финансирование ЦУР: услуги и инструменты финансирования Программы Развития ООН» состоялся в рамках проекта ПРООН и Министерства финансов и экономики Туркменистана «Платформа для реализации ЦУР», передает Trend со ссылкой на Turkmenportal.

Целью вебинара являлось представление обзора международного опыта финансирования для достижения Целей устойчивого развития, закрепленных Аддис-Абебской программой действий, и предлагаемых ПРООН механизмов и подходов по реализации финансирования ЦУР для представителей Министерства финансов и экономики Туркменистана и министерств и ведомств, ответственных за реализацию ЦУР.

С приветственным словом выступили и.о. Постоянного Координатора ООН в Туркменистане Кристин Вейганд, и.о. Постоянного Представителя ПРООН Натиа Нацвлишвили и начальник управления устойчивого развития Министерства финансов и экономики Туркменистана, национальный координатор проекта «Платформа для реализации ЦУР» Атаджан Атаев.

«Приятно отметить, что между ПРООН и Туркменистаном сложились доверительные отношения и плодотворное сотрудничество в общем, и по вопросам финансирования ЦУР. В этом направлении наше сотрудничество основывается на комплексном, сквозном и целостном подходе», - подчеркнула Натиа Нацвлишвили.

В мероприятии приняли участие сотрудники Стамбульского регионального центра ПРООН для стран Европы и Центральной Азии - Сурен Погосян, региональный советник ПРООН по финансированию ЦУР по странам Европы и СНГ, Елена Данилова-Кросс, специалист ПРООН по вопросам бедности и неравенства и Дэвид Дас Невес, программный аналитик ПРООН.

Участники вебинара ознакомились с вопросами, включающими обзор финансирования ЦУР, услуги и инструменты ПРООН, комплексные механизмы финансирования, цели, инструменты и международный опыт, оценку финансирования, быструю комплексную оценку, бюджетирование ЦУР, международный опыт и практические шаги.

Совместный проект ПРООН и Министерства финансов и экономики Туркменистана «Платформа для реализации Целей устойчивого развития» объединяет совместные усилия и конструктивные отношения сторон в ходе реализации глобальной Повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года и соответствующих Целей в области устойчивого развития, принятых Туркменистаном на правительственном уровне в сентябре 2016 года, сообщается в пресс-релизе ПРООН.