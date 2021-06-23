Туркменистан установил дипотношения с Нигером

БАКУ /Trend/ - Установлены дипломатические отношения между Туркменистаном и Республикой Нигер, сообщает Trend со ссылкой на туркменский МИД.

Церемония подписания совместного коммюнике об установлении дипотношений состоялась 22 июня.

По официальным данным, Туркменистан установил дипломатические отношения с 149 странами, а за рубежом у него действуют 40 дипломатических представительств и консульств.

Также в Туркменистане аккредитовано 35 дипломатических представительств иностранных государств и 13 представительств международных организаций.

Кроме того, Туркменистан является участником 150 международных конвенций и договоров.

Приоритетными направлениями внешней политики Туркменистана являются максимальное содействие обеспечению всеобщего мира, стабильности и безопасности, последовательной реализации Целей устойчивого развития ООН, упрочение связей и сотрудничества в регионе и за его пределами, создание благоприятных условий для осуществления процессов разоружения, решения мирными политическими средствами существующих конфликтов и противоречий, обеспечение энергетической безопасности.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Константин Шапиро)

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