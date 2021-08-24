Туркменистан намерен собрать не менее 140 центнеров картофеля в Дашогузском регионе

Землевладельцы Туркменистана рассчитывают до наступления холодов собрать в Дашогузском регионе не менее 140 центнеров картофеля, передает Trend со ссылкой на Бизнес Туркменистан.

Согласно сообщению, в этом году в Дашогузском регионе страны основная часть площадей размещена в этрапе имени Гурбансолтан-едже, который и является крупнейшим производителем картофеля в регионе. Осенний картофель в большом объеме будет также выращиваться в этрапе имени С.А. Ниязова и Губадагском этрапе.

Основу урожая составили приспособленные к местным почвенно-климатическим условиям высокоурожайные среднеранние и ранние сорта голландской селекции, ценимые земледельцами за неприхотливость в уходе и устойчивость к разным заболеваниям, говорится в сообщении.

Во время уборки урожая, выращенного в открытом грунте в Туркменистане, начавшейся в начале июля, была установлена средняя урожайность картофеля в 180 центнеров с гектара. В Дашогузском регионе дайханские (фермерские) объединения и некоторые частные структуры собрали свыше 26 тысяч 600 тонн картофеля весенней посадки.

Отмечается, что это относительно высокий показатель для стран региона. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), средняя урожайность картофеля в Азии и Океании составляет около 150 центнеров с гектара.

Согласно плану госзаказа, картофель был посажен примерно на 13 330 гектарах земли в Туркменистане, при этом большинство плантаций расположены в Ахалском и Мургабском регионах.

В минувшем году по госзаказу страны было получено 21 тысяча 250 тонн капусты, 38 тысяч 340 тонн моркови, а также 214 тысяч 700 тонн бахчевых.