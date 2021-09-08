Австрия импортировала из Туркменистана товары на сумму свыше 8 млн евро

БАКУ /Trend/ - С января по июнь 2021 года Австрия импортировала из Туркменистана 19 016 тонн товаров на 8,5 миллиона евро.

Об этом сообщили в среду Trend в Статистической службе ЕС (Евростат).

В частности, за отчетный период Туркменистан экспортировал в Австрию кофе, чай и специи на сумму 4 242 евро, готовые изделия из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или других водных беспозвоночных – на 42 133 евро, фармацевтические продукты – на 677 327 евро, керамические изделия – на 1,1 миллиона евро.

Кроме того, в первом полугодии 2021 года Австрия импортировала из Туркменистана неорганические химические вещества, органические или неорганические соединения драгоценных металлов, редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов на сумму 15 217 евро, органические химические вещества – на 3 730 евро, ядерные реакторы, котлы, оборудование и механические устройства – на 4,1 миллиона евро, электротехнику и оборудование – на 114 133 евро, а также изделия из железа или стали – на 135 811 евро.

При этом импорт Туркменистана из Австрии с января по июнь 2021 года составил 23 184 евро (0,18 тонны).

Согласно отчету Евростата, Туркменистан в основном импортирует из Австрии съедобные овощи, некоторые корнеплоды и клубни, ковры, текстильные напольные покрытия и другие готовые текстильные изделия.

(Автор: Клавдия Ромакаева. Редактор: Надир Насиров)

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