USAID расширит поддержку модернизации животноводческого сектора Туркменистана

Туркменистан 10 сентября 2021 17:24 (UTC+04:00)
USAID расширит поддержку модернизации животноводческого сектора Туркменистана
Иранский импорт электротоваров из Турции вырос почти на треть
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Day.Az Milli.Az Azernews.Az
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