Президент Туркменистана предложил создать зону сотрудничества «Центральная Азия - Каспийский регион»

БАКУ /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в своем видеопослании участникам 76-й сессии Генассамблеи ООН предложил создать зону мира, доверия и сотрудничества «Центральная Азия - Каспийский регион», передает Trend со ссылкой на пресс-службу ООН.

По ее данным, президент также призвал страны мира преодолеть разногласия и объединиться в целях решения острейших проблем глобального уровня.

Он отметил, что особого внимания заслуживают проблемы с экологией, энергетикой, продовольствием, бедностью, терроризмом.

Президент сделал акцент на важности учреждения методического центра ВОЗ для более глубокого изучения коронавируса.

По его словам, мировое сообщество должно прилагать больше усилий в рамках борьбы с пандемией коронавируса.

Также особое внимание было уделено необходимости использования исключительно политико-дипломатических методов решения глобальных вызовов, в частности, в регионе Центральной Азии.

Президент предложил создать зону мира, доверия и сотрудничества «Центральная Азия - Каспийский регион».

Бердымухамедов также пригласил руководство входящих в ООН стран принять участие в Международной конференции «Политика мира и доверия - основа международной безопасности, стабильности и развития», которая пройдет в столице Туркменистана в декабре этого года.

Президент добавил, что Туркменистан продолжит оказывать Афганистану всестороннюю экономическую поддержку и гуманитарную помощь.

«Ситуация в Афганистане - не простая, а институты власти и общества крайне хрупкие. Афганские реалии изменились, поэтому нужно отбросить все идеологические предпочтения, старые обиды, фобии и стереотипы и, прежде всего, думать об афганском народе, который устал от войн и мечтает о мирной и спокойной жизни», - сказал Бердымухамедов.

Кроме того, президент призвал мировое сообщество не забывать об Аральском кризисе.

В продолжении темы он добавил, что Ашхабад намерен добиваться создания Спецпрограммы ООН для бассейна Аральского моря.

(Автор: Клавдия Ромакаева. Редактор: Константин Шапиро)

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