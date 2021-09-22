Президент Туркменистана предложил создать зону сотрудничества «Центральная Азия - Каспийский регион»
БАКУ /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в своем видеопослании участникам 76-й сессии Генассамблеи ООН предложил создать зону мира, доверия и сотрудничества «Центральная Азия - Каспийский регион», передает Trend со ссылкой на пресс-службу ООН.
По ее данным, президент также призвал страны мира преодолеть разногласия и объединиться в целях решения острейших проблем глобального уровня.
Он отметил, что особого внимания заслуживают проблемы с экологией, энергетикой, продовольствием, бедностью, терроризмом.
Президент сделал акцент на важности учреждения методического центра ВОЗ для более глубокого изучения коронавируса.
По его словам, мировое сообщество должно прилагать больше усилий в рамках борьбы с пандемией коронавируса.
Также особое внимание было уделено необходимости использования исключительно политико-дипломатических методов решения глобальных вызовов, в частности, в регионе Центральной Азии.
Президент предложил создать зону мира, доверия и сотрудничества «Центральная Азия - Каспийский регион».
Бердымухамедов также пригласил руководство входящих в ООН стран принять участие в Международной конференции «Политика мира и доверия - основа международной безопасности, стабильности и развития», которая пройдет в столице Туркменистана в декабре этого года.
Президент добавил, что Туркменистан продолжит оказывать Афганистану всестороннюю экономическую поддержку и гуманитарную помощь.
«Ситуация в Афганистане - не простая, а институты власти и общества крайне хрупкие. Афганские реалии изменились, поэтому нужно отбросить все идеологические предпочтения, старые обиды, фобии и стереотипы и, прежде всего, думать об афганском народе, который устал от войн и мечтает о мирной и спокойной жизни», - сказал Бердымухамедов.
Кроме того, президент призвал мировое сообщество не забывать об Аральском кризисе.
В продолжении темы он добавил, что Ашхабад намерен добиваться создания Спецпрограммы ООН для бассейна Аральского моря.
(Автор: Клавдия Ромакаева. Редактор: Константин Шапиро)
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