Рэнкинг банков Туркменистана по числу пользователей услуги "Интернет-банк"

БАКУ /Trend/ - По состоянию на первое июня 2022 года, лидером по количеству зарегистрированных пользователей услуги "Интернет-банк" в Туркменистане стал государственный коммерческий "Дайханбанк", передает Trend со ссылкой на Центробанк Туркменистана.
По данным регулятора, "Дайханбанк" имеет 318,3 тысячи зарегистрированных пользователей этой услуги. На втором месте - банк "Туркменистан" (261,3 тысячи пользователей), на третьем - банк "Туркменбаши" (159,3 тысячи пользователей).
Сообщается, что "Дайханбанк" в основном работает с клиентами в регионах Туркменистана. Так, большая часть пользователей находится в Марыйском (125,5 тысячи), Лебапском (73,4 тысячи) и Дашогузском (48,5 тысячи) регионах.
Рэнкинг банков Туркменистана по количеству зарегистрированных пользователей услуги "Интернет-банк" на 1 июня 2022 года
|Банк
|Количество зарегистрированных пользователей
|ГКБТ "Дайханбанк"
|318 359
|ГКБТ "Туркменистан"
|261 346
|АКБТ "Туркменбаши"
|159 340
|АКБТ "Халкбанк"
|72 198
|АКБ "Сенагат"
|37 761
|Туркмено-турецкий АКБ
|5 698
|АКБ "Рысгал"
|4 531
|Итого
|859 233