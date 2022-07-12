Рэнкинг банков Туркменистана по числу пользователей услуги "Интернет-банк"

БАКУ /Trend/ - По состоянию на первое июня 2022 года, лидером по количеству зарегистрированных пользователей услуги "Интернет-банк" в Туркменистане стал государственный коммерческий "Дайханбанк", передает Trend со ссылкой на Центробанк Туркменистана.

По данным регулятора, "Дайханбанк" имеет 318,3 тысячи зарегистрированных пользователей этой услуги. На втором месте - банк "Туркменистан" (261,3 тысячи пользователей), на третьем - банк "Туркменбаши" (159,3 тысячи пользователей).

Сообщается, что "Дайханбанк" в основном работает с клиентами в регионах Туркменистана. Так, большая часть пользователей находится в Марыйском (125,5 тысячи), Лебапском (73,4 тысячи) и Дашогузском (48,5 тысячи) регионах.

Рэнкинг банков Туркменистана по количеству зарегистрированных пользователей услуги "Интернет-банк" на 1 июня 2022 года