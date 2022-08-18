Названы темпы роста ВВП Туркменистана по итогам 7 месяцев 2022 г.

БАКУ /Trend/ - Темпы роста ВВП Туркменистана по итогам выполненных работ за первые семь месяцев 2022 года сохранились на уровне 6,1 процента.

Об этом сказал Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов на выездном заседании правительства, передает Trend в понедельник со ссылкой на Государственное информационное агентство Туркменистана.

Для устойчивых показателей роста ВВП Туркменистана глава государства подчеркнул важность наращивания производственных мощностей, повышения темпа работ производственных структур промышленного комплекса, сельского хозяйства, энергетического сектора, топливно-энергетического сектора, перерабатывающей промышленности, а также развитие экспортного потенциала и сферы частного предпринимательства.

Президент также дал оценку проводимым в Туркменистане строительным работам, реализации новых программ в сфере сельского хозяйства, строительства социальных объектов и водоочистных сооружений.

На совещании были подведены итоги работы правительства в экономической сфере за первые семь месяцев 2022 года, дана оценка соответствующим отчетам, а также рассмотрен ряд других вопросов.