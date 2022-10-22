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Компании из США заинтересованы в развитии бизнеса в Туркменистане - Эрик Стюарт

Туркменистан Материалы 22 октября 2022 08:59 (UTC +04:00)
Компании из США заинтересованы в развитии бизнеса в Туркменистане - Эрик Стюарт

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Хаял Хатамзаде
Хаял Хатамзаде
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БАКУ /Trend/ - Предприниматели из США и Туркменистана заинтересованы в укреплении взаимовыгодного сотрудничества.

Об этом сказал в субботу Trend исполнительный директор Делового совета "Туркменистан-США" Эрик Стюарт.

"Американо-туркменские отношения очень позитивные и ориентированы на взаимную выгоду. Есть много крупных американских компаний, заинтересованных в развитии бизнеса в Туркменистане, и, наоборот, туркменские деловые круги ценят американскую продукцию и технологии", - сказал Стюарт.

Он подчеркнул, что бизнесмены из США заинтересованы в поиске туркменских партнеров.

"На мой взгляд, отношения между двумя нашими странами обладают огромным потенциалом, что является краеугольным камнем будущего сотрудничества. Мы хотим и впредь сохранять наши отношения на высоком уровне и продолжать использовать все возможности для бизнеса", - сказал исполнительный директор.

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