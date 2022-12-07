БАКУ /Trend/ - Госдеп США намерен укреплять сотрудничество с Туркменистаном в рамках платформы "С5+1".

Об этом сообщили Trend в пресс-службе Государственного департамента США.

"Мы с нетерпением ожидаем продолжения нашего тесного сотрудничества с Туркменистаном через дипломатическую платформу С5+1, воимя решения нашей общей цели построения процветающей Центральной Азии. Сотрудничество между правительствами и народами Центральной Азии является краеугольным камнем стабильности, большей демократизации и безопасности региона", - сказали в Госдепартаменте.

Было отмечено, что расширение двустороннего сотрудничества и повышение региональной взаимодействия для улучшения торговли, безопасности и управления водными ресурсами, а также энергетикой являются приоритетами в рамках C5+1.

"Мы с нетерпением ожидаем привлечения молодежи - будущих предпринимателей и действующих руководителей, особенно женщин, к продвижению профессиональных и образовательных программ нацеленных на улучшение качества жизни всех граждан Туркменистана и распространению богатого туркменского культурного наследия на мировой арене", - сказали в ведомстве.

Отметим, что "C5+1" - это формат созданный для совместных действий по решению общих проблем США и пяти государств Центральной Азии.