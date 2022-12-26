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Значительно выросло число посетивших Азербайджан граждан Туркменистана

Туркменистан Материалы 26 декабря 2022 07:33 (UTC +04:00)
Значительно выросло число посетивших Азербайджан граждан Туркменистана

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Хаял Хатамзаде
Хаял Хатамзаде
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БАКУ /Trend/ - Обнародована численность граждан Туркменистана, посетивших Азербайджан за ноябрь 2022 года, передает Trend со ссылкой на Государственное агентство Азербайджана по туризму.

Сообщается, что в указанный месяц число посетивших страну граждан Туркменистана составило 1600 человек, что в 5,1 раза превышает показатель аналогичного месяца прошлого года (308 человек).

По данным агентства, Туркменистан вошел в топ-15 стран по числу посетивших Азербайджан в ноябре 2022 года.

За ноябрь текущего года Азербайджан посетили 135 370 иностранцев, что на 54 процента выше показателя аналогичного периода прошлого года (86 061).

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