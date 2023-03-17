В Туркменистане началось досрочное голосование на парламентских выборах

Досрочное голосование на выборах депутатов Меджлиса (парламента) началось в Туркменистане. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в пятницу официальная газета "Нейтральный Туркменистан".

Как пишет издание, процедура прежде всего предусмотрена для граждан, выезжающих в длительные командировки или отпуск, а также для тех, кто по тем или иным причинам в день выборов 26 марта не сможет прийти проголосовать на свой избирательный участок.

По данным Центральной комиссии по проведению выборов и референдумов в Туркменистане, все этапы предвыборной кампании организованы своевременно, в соответствии с требованиями действующего национального законодательства и общепринятыми международными нормами. Все 2 644 избирательных участка страны полностью готовы к работе, в том числе ждут своих избирателей 42 избирательных участка за рубежом при дипломатических миссиях Туркменистана.

Выборы в парламент Туркменистана назначены на 26 марта. В этот день будут избираться члены народных советов областей, районов, городов и местного самоуправления.