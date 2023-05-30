Сердар Бердымухамедов обсудил с Джоном Керри вопросы экологии

БАКУ /Trend/ - Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел телефонный разговор со специальным представителем президента США по климату Джоном Керри, передает во вторник Trend.

Стороны обсудили актуальные вопросы экологической проблематики, которая находится в центре внимания международной повестки дня, и обменялись мнениями по ключевым аспектам этой тематики. Также было подтверждено намерение Туркменистана и США продолжать развивать конструктивное сотрудничество, соответствующее обоюдным интересам и целям общего благополучия.

В ходе разговора было отмечено, что Туркменистан реализует стратегию перехода к зеленой экономике и активно внедряет передовые экологически чистые ресурсосберегающие технологии в различных отраслях, включая нефтегазовую, энергетическую и транспортную. Туркменская сторона также выразила намерение открыть в Ашхабаде Региональный центр климатических технологий для Центральной Азии под эгидой ООН. Этот центр призван стать платформой для эффективного партнерства в области адаптации к изменению климата и смягчению его последствий.

Инициатива по проведению разговора исходила от американской стороны.