Мэрия Сеула поможет ташкентским коллегам в создании «Цифрового офиса»

ТАШКЕНТ /Trend/ - Мэрия Сеула окажет техническое содействие хокимияту (администрации) Ташкента по внедрению системы «Цифровой офис» и системы по обработке и рассмотрению обращений граждан, сообщил Trend начальник отдела госуслуг сеульской администрации Сунг Гео Парк.

Соглашение об этом было достигнуто во время визита делегации мэрии Сеула в Ташкент. Гости ознакомились с техническими возможностями «Электронного правительства» и «Народной приемной» президента Узбекистана, с планами по их совершенствованию с учетом новых IT-решений.

По словам Сунг Гео Парка, после знакомства с работой «Народной приемной» главы государства, южнокорейские специалисты разработают рекомендации по совершенствованию ее деятельности, развитию электронной системы обращений граждан, а также подскажут новые технические решения для дальнейшего совершенствования системы «Электронного правительства».

Делегация мэрии Сеула посетила также мининфоком и Агентство государственных услуг при минюстиции Узбекистана, где ознакомилась с автоматизированной информационной системой «Территория» и с разрабатываемой для хокимията и товариществ частных собственников жилья одного из столичных районов программой «Благоустроенный дом».

На сегодняшний день Республика Корея является одним из мировых лидеров в области внедрения систем «Электронное правительство» и «Умный город». Южнокорейские разработки в этой области используются во многих странных мира.

(Автор: Мамед Дашдамиров)

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