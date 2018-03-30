Узбекистан и ООН обсудили трансграничные водные проблемыв Центральной Азии

30 марта 2018 21:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов и глава Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА) Наталья Герман обсудили решение трансграничных водных проблем в Центральной Азии, в том числе разработанные Региональным центром проекты конвенций об использовании водных ресурсов бассейнов Амударьи и Сырдарьи.

Об этом говорится в пятницу в сообщении пресс-службы МИД Узбекистана.

Обсуждение состоялось в рамках сегодняшней встречи Камилова и Герман в Ташкенте.

Наталья Герман, принявшая участие в составе делегации ООН в международной конференции по Афганистану «Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие», отметила важность Ташкентского форума для обширного региона.

По её словам, единогласное принятие итоговой декларации конференции отражает поддержку инициативы президента Узбекистана Шавката Мирзиёева по афганскому урегулированию, нацеленной на долгосрочную перспективу.

В ходе состоявшейся беседы стороны обменялись мнениями по актуальным аспектам сотрудничества между Узбекистаном и Региональным центром.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Узбекистан расширит производство стройматериалов в регионах
Бизнес 17:42
В Узбекистане ликвидируют некоторые формы предпринимательства
Бизнес 17:13
Узбекистан ограничит сферы деятельности индивидуальных предпринимателей
Бизнес 16:53
В Узбекистане плодоовощная продукция не будет облагаться НДС
Бизнес 15:50
Всё больше граждан Таджикистана желает посетить Узбекистан
Туризм 15:41
Узбекский миллионер планирует построить на родине автомобильный завод
Бизнес 15:15
Узбекистан сократит экспорт хлопка
Бизнес 13:27
Израиль и палестинцев призвали избегать насилия в ходе протестов
Израиль 13:04
В Узбекистане обсуждают упрощение таможенных процедур
Бизнес 11:55
Лавров и Де Мистура подтвердили эффективность переговоров в Астане
Россия 11:23
Экс-премьер Грузии поможет налоговой реформе в Узбекистане
Бизнес 10:46
Узбекистан и Германия подписали многомиллионное соглашение
Бизнес 09:16
ООН: ущерб за 2017 год от вызванных климатическими изменениями катастроф достиг $320 млрд
Другие страны 29 марта 23:23
Де Мистура встретился с Шойгу
В мире 29 марта 20:07
Таджикистан и Узбекистан могут отменить экологическую пошлину для автомобилей
Таджикистан 29 марта 17:55
Узбекистан и Кыргызстан расширяют сотрудничество приграничных районов
Узбекистан 29 марта 17:19
В Центральную Азию выехал первый товарный поезд из Китая
Бизнес 29 марта 16:31
Впервые за 6 лет Узбекистан выпустит государственные ценные бумаги
Бизнес 29 марта 16:06