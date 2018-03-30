Узбекистан и ООН обсудили трансграничные водные проблемыв Центральной Азии

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов и глава Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА) Наталья Герман обсудили решение трансграничных водных проблем в Центральной Азии, в том числе разработанные Региональным центром проекты конвенций об использовании водных ресурсов бассейнов Амударьи и Сырдарьи.

Об этом говорится в пятницу в сообщении пресс-службы МИД Узбекистана.

Обсуждение состоялось в рамках сегодняшней встречи Камилова и Герман в Ташкенте.

Наталья Герман, принявшая участие в составе делегации ООН в международной конференции по Афганистану «Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие», отметила важность Ташкентского форума для обширного региона.

По её словам, единогласное принятие итоговой декларации конференции отражает поддержку инициативы президента Узбекистана Шавката Мирзиёева по афганскому урегулированию, нацеленной на долгосрочную перспективу.

В ходе состоявшейся беседы стороны обменялись мнениями по актуальным аспектам сотрудничества между Узбекистаном и Региональным центром.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Ирина Парфёнова)

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