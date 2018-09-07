Сингапурская компания реконструирует гостиницу в Самарканде

Сингапурская компания Exim Investments Ple LTD отремонтирует гостиницу Afrosiyob Palace в Самарканде. Об этом говорится в постановлении кабмина "О мерах по поддержке привлечения прямых иностранных инвестиций для реконструкции гостиницы ГУП Afrosiyob Palace", передает Sputnik Узбекистан.

Сингапурская компания ликвидирует задолженность отеля перед госбюджетом Узбекистана и государственными целевыми фондами, по заработной плате, а перед также другими кредиторами с выполнением инвестиционных и социальных обязательств.

В течение двух лет сингапурцы инвестируют в проект 12 миллионов долларов.

До 1 ноября 2019 года гостиница должна преобразиться в четырехзвездочный отель на 280 номеров.

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