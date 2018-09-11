Узбекские авиалинии открывают прямые рейсы в Джидду

БАКУ /Trend/ - Национальная авиакомпания (НАК) "Узбекистон хаво йуллари" открывает регулярные пассажирские авиарейсы по маршруту Ташкент-Джидда-Ташкент. Об этом сообщают во вторник узбекские СМИ.

Уточняется, что рейсы будут выполняться дважды в неделю.

Рейсы из Ташкента в Джидду и обратно будут выполняться два раза в неделю на самолетах Boeing 767 по вторникам и воскресеньям.

Отметим, что ранее полеты в Джидду НАК "Узбекистон хаво йуллари" выполняла только на чартерной основе в рамках программы "Хадж".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.