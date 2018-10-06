Шавкат Мирзиёев посетит Францию для подписания более 10 документов

6 октября 2018 10:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 8-9 октября по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона посетит Францию с официальным визитом, передаёт "Подробно.uz".

В ходе визита запланированы переговоры глав двух государств, встречи с руководством парламента, представителями ведущих компаний и финансовых институтов Франции.

В повестку дня узбекско-французского саммита включены вопросы дальнейшего развития политического диалога, расширения практического сотрудничества в торгово-экономической и финансовой сферах, совместной реализации инвестиционных проектов в различных отраслях, а также активизации культурно-гуманитарного обмена.

По итогам встреч и переговоров предусматривается подписание более 10 межправительственных и межведомственных документов, включая соглашения о взаимодействии в сферах экономики и финансов, транспорта, туризма, экологии, культуры и искусства, программу сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами и другие.

Состоится также встреча президента Узбекистана с Генеральным директором ООН по вопросам образования, науки и культуры Одри Азуле, в ходе которой будут обсуждены перспективы углубления партнерства между Узбекистаном и ЮНЕСКО, а также принят совместный План действий на 2018-2021 годы.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Минске состоится белорусско-французский бизнес-форум
Беларусь 10:01
Узбекистан ввёл безвизовый режим для граждан Франции
Туризм 09:46
Франция вступила в контакт с властями КНР по поводу пропавшего главы Интерпола
Европа 5 октября 23:08
Франция призвала к соблюдению сочинских договоренностей по Идлибу
Европа 5 октября 20:36
Узбекистан и Индия заключили экспортные контракты на более $100 млн
Бизнес 5 октября 17:57
В Узбекистане могут быть введены нормы потребления энергоносителей
Энергетика 5 октября 17:50
Лента новостей
В Баку арестованы виновники аварии на железнодорожном переезде
Общество 10:39
Fitch подтвердило рейтинг финансовой устойчивости казахстанского страховщика "Азия Life"
Бизнес 10:33
В Бакинском филиале МГУ им. Ломоносова открылся Международный форум "Образование в диалоге культур: мир русской школы" (ФОТО)
Общество 10:33
Обнаружен новый способ взлома аккаунтов в WhatsApp
В мире 10:15
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
Бизнес 10:10
Советник Трампа назвал Китай стратегическим соперником
США 10:06
В Минске состоится белорусско-французский бизнес-форум
Беларусь 10:01
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 27 раз
Нагорно-карабахский конфликт 09:58
Минтранс РФ подтвердил открытие моста на российско-азербайджанской границе в 2019 году
Бизнес 09:58