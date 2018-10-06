Шавкат Мирзиёев посетит Францию для подписания более 10 документов

БАКУ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 8-9 октября по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона посетит Францию с официальным визитом, передаёт "Подробно.uz".

В ходе визита запланированы переговоры глав двух государств, встречи с руководством парламента, представителями ведущих компаний и финансовых институтов Франции.

В повестку дня узбекско-французского саммита включены вопросы дальнейшего развития политического диалога, расширения практического сотрудничества в торгово-экономической и финансовой сферах, совместной реализации инвестиционных проектов в различных отраслях, а также активизации культурно-гуманитарного обмена.

По итогам встреч и переговоров предусматривается подписание более 10 межправительственных и межведомственных документов, включая соглашения о взаимодействии в сферах экономики и финансов, транспорта, туризма, экологии, культуры и искусства, программу сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами и другие.

Состоится также встреча президента Узбекистана с Генеральным директором ООН по вопросам образования, науки и культуры Одри Азуле, в ходе которой будут обсуждены перспективы углубления партнерства между Узбекистаном и ЮНЕСКО, а также принят совместный План действий на 2018-2021 годы.

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