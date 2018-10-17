Стоимость строительства атомной электростанции в Узбекистане составит примерно 11 миллиардов долларов

Оценочная стоимость строительства АЭС российского дизайна в Узбекистане составит порядка 11 миллиардов долларов, запуск первого энергоблока планируется в 2028 году, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Об этом пишет Интерфакс.

"По оценкам, стоимость проекта составит где-то 11 миллиардов долларов", - сказал Ушаков журналистам в Москве во вторник. По его словам, "считается, что первый энергоблок предположительно будет запущен в 2028 году".

Ушаков также сообщил, что президент РФ Владимир Путин в ходе государственного визита в Узбекистан 18-19 октября примет "участие в церемонии начала реализации проекта строительства в Узбекистане АЭС российского дизайна".

Согласно межправсоглашению двух стран, в Узбекистане предусматривается строительство АЭС, которая состоит из двух энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1200 совокупной мощностью 2,4 ГВт. Реализация проекта будет осуществляться совместно с российским "Росатомом".

Вместе с тем, по словам Ушакова, в ходе предстоящего визита российский лидер проведет переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Он также сообщил, что на саммите 19 октября "будет принято решение о создании нового механизма торгово-экономического сотрудничества". "Это именно совместная комиссия по сотрудничеству на уровне глав правительств. То есть, по сути дела, межправкомиссию со стороны Узбекистана и России возглавят премьер-министры", - сказал Ушаков.

По его словам, Узбекистан "входит в число наших ведущих экономических партнеров". "Доля России в общем объеме внешней торговли Узбекистана превышает 18% – это где-то второе место после Китая", - отметил Ушаков. Он также сообщил, что "по итогам текущего года имеются все возможности выйти на товарооборот в пять миллиардов долларов".

Вместе с тем, говоря о планируемых к обсуждению на саммите в Узбекистане международных темах, Ушаков выделил Афганистан, "а также наращивание сотрудничества России и Узбекистана в рамках ШОС".

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