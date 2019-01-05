"Узбекхиммаш" направит на модернизацию литейного производства свыше 23 миллионов долларов

Дочка «Узбекнефтегаза» компания «Узбекхиммаш» направит свыше 23 миллионов долларов на реализацию проекта по модернизации литейного производства со строительством нового литейного цеха, передает Trend со ссылкой на узбекские СМИ.

На днях правительство Узбекистана утвердило основные параметры технико-экономического обоснования этого инвестиционного проекта.

После запуска нового цеха его годовая мощность составит 4,000 тонн литья, из которых около 500 тонн планируется отправлять на экспорт.

Финансирование проекта будет осуществляться за счет кредита АКБ Узпромстройбанк на 20 миллионов долларов и собственных средств Узбекхиммаш в размере 3,77 миллиона долларов.

Сегодня Узбекхиммаш является ведущим предприятием в Центральной Азии по производству сосудов давления и аппаратов для химической, нефтехимической, газоперерабатывающей и других отраслей промышленности.

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