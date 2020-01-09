Узбекистан сохранил свою позицию в индексе паспортов Henley & Partners

БАКУ/Trend/ - В итоговом докладе за 2019 год индексе паспортов мира от Henley & Partners Узбекистан занял 85-е место, сохранив ту же позицию, что и в прошлом году, сообщает Trend со ссылкой на рейтинг Henley & Partners.

По состоянию на конец 2019 года граждане Узбекистана могут посетить 57 стран без необходимости оформлять визу (или получить ее по прибытию).

Индекс паспортов мира ежеквартально публикуется швейцарской консалтинговой компанией Henley & Partners, специализирующейся на вопросах планирования местожительства.

Самыми свободными в перемещениях по миру по-прежнему остаются граждане Японии, которые могут посещать без визы 191 страну.

Весной 2019 года первую строчку индекса, помимо Японии, занимали Сингапур и Южная Корея. Тогда у всей тройки было в активе по 189 стран, доступных гражданам для безвизового посещения. Однако, по итогам года количество направлений у Японии увеличилось на два, у Сингапура – на одно, а в активе Южной Кореи так и остались 189 стран. Теперь сингапурский паспорт занимает вторую строчку индекса, а южнокорейский делит третье место с паспортом Германии.

За год Азербайджан получил безвизовый доступ в Пакистан, Сенегал и Сербию.

Украина (лидер среди бывших стран СССР, не входящих в ЕС) потеряла за минувший год две позиции в рейтинге и переместилась с 41-го на 43-е место. При этом количество стран, доступных украинцам для безвизового посещения, не изменилось — их по-прежнему 128.

Занимавшая ранее 51-ю строчку индекса Грузия, так же как и Украина, за год потеряла две позиции и откатилась на 53-е место. Но количество направлений, доступных грузинским гражданам для безвизового въезда, выросло за минувший год на два – теперь их 116.

Казахстан сохранил за собой 67-ю строчку с безвизовым доступом в 76 стран. Паспорт Белоруссии опустился на две позиции – с 66-го на 68-е место, при этом и количество безвизовых направлений для его обладателей сократилось за год на два – до 75.

Замыкает индекс паспортов по-прежнему Афганистан. Его обладатели могут свободно посетить лишь 26 стран. При этом, как отмечают составители доклада, в этом году разница между первым и последним местами достигла рекордного значения за всю 15-летнюю историю индекса. С японским паспортом без визы можно посетить на 165 стран больше, чем с афганским.

(Автор: Фахри Вакилов. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер:@vakilovfaxri

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.