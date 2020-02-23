Украина заинтересована в скорейшем восстановлении регулярного авиасообщения с Узбекистаном, заявил министр инфраструктуры Украины Олег Ющенко в ходе переговоров с первым заместителем министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Алишером Абдуалиевым, передает Trend со ссылкой на Подробно.uz.

Во время встречи стороны обсудили перспективы сотрудничества в области инфраструктуры и возможности восстановления регулярного воздушного сообщения между двумя странами.

Олег Ющенко отметил, что политика Украины в области авиационного транспорта направлена ​​на либерализацию рынка авиаперевозок со странами-партнерами, в том числе с Узбекистаном.

"Украина заинтересована в скорейшем восстановлении регулярного авиасообщения между Украиной и Узбекистаном с частотой 7 рейсов в неделю для каждой стороны в соответствии с действующим соглашением между странами о воздушном сообщении и сотрудничестве в области воздушного транспорта", – подчеркнул Олег Ющенко.

В свою очередь, Алишер Абдуалиев отметил важность дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в области транспортной инфраструктуры и выразил надежду на скорейшее восстановление авиасообщения между Украиной и Узбекистаном.