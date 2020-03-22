В столице Узбекистана приостановлена работа общественного транспорта

С 22 марта в Ташкенте временно приостанавливается работа общественного транспорта, включая метро, автобусы и маршрутные такси. По городу будут курсировать продезинфицированные такси, передает Trend со ссылкой на ГАЗЕТА.UZ.

Соответствующее решение приняла Специальная республиканская комиссия по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Узбекистан, сообщила пресс-служба столичного хокимията.

Согласно решению хокима, с воскресенья временно прекращается движение общественного транспорта (автобусов, метро и маршрутных такси), независимо от формы собственности, оказывающего услуги по маршрутам на территории Ташкента.

Для перевозки на работу и обратно сотрудников медицинского персонала больниц и клиник города Транспортным управлением города Ташкента будут предоставлены специальные продезинфицированные автобусы — исходя из численности сотрудников.

Вместо общественного транспорта будут курсировать такси, продезинфицированные Ташкентским городским центром санитарно-эпидемиологического благополучия.

Каждому такси, которое выезжает в рейс, будут ежедневно выдавать справку о дезинфекции от ЦСЭБ. К водителям, которые выехали на перевозку пассажиров без прохождения надзора ЦСЭБ и дезинфекции, будут приняты меры в порядке, установленном законодательством.