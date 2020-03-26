Распространение коронавируса в Узбекистане продолжается

БАКУ/Trend/ - Коронавирус COVID-19 выявили еще у трех граждан Узбекистана. Таким образом, общее количество зараженных коронавирусом в стране достигло 59 человек, сообщает Trend со ссылкой на министерство здравоохранения Узбекистана.

Все зараженные лица контактировали с узбекистанцами, которые ранее прибыли из-за границы.

Первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован 15 марта в лаборатории Научно-исследовательского института вирусологии у узбекистанки, которая вернулась из Франции. Позже Министерство Здравоохранения сообщило, что коронавирус был диагностирован у ее сына, дочери, а также у мужа и внука.

В декабре 2019 года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестного вида пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны.

Специалисты установили возбудителя болезни – коронавирус 2019-nCoV. По последним данным, общее число зараженных вирусом в мире достигло 471 783 человек, 21 306 из которых скончались.

За пределами Китая случаи заражения зафиксированы в более чем 120 странах. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения официально объявила вспышку инфекции коронавируса пандемией.

(Автор: Илькин Сейфаддини. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @seyfaddini