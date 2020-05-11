В Узбекистане выявили 35 новых случаев заражения коронавирусом

Число выявленных инфицированных коронавирусом в Узбекистане увеличилось еще на 35 и достигло 2453. Как передает Trend со ссылкой на kun.uz, об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения.

«По состоянию на 11 мая 2020 года 10:00 часов в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 2453», - говорится в сообщении.

От коронавирусной инфекции в стране полностью излечилось 1881 человек, скончались - 10.

Согласно решению специальной республиканской комиссии от 8 мая, исходя из анализа состояния распространения коронавирусной инфекции в территориальном разрезе, состояния динамики лечения (выздоровления) больных с коронавирусной инфекцией, с 11 мая регионы республики разделены на уровне районов и городов.