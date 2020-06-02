GIZ выделило 30,4 миллиона долларов на поддержку проекта «My garden in the Aral Sea»

Представительство Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ) в Узбекистане под руководством Политического советника Специального представителя ЕС по Центральной Азии Каролины Милов выделило 30,4 миллиона долларов на поддержку проекта «My garden in the Aral Sea» («Мой сад в Аральском море»), сообщает Trend со ссылкой на Дунё.

Данный агро- и экотуристический проект, направленный на ликвидацию последствий высыхания Аральского моря и увеличения числа туристов, был запущен при финансировании Фонда поддержки инновационного развития и новаторских идей при Министерстве инновационного развития, Международным инновационным центром Приаралья при президенте Республики Узбекистан была запущена реализация проекта «My garden in the Aral Sea» («Мой сад в Аральском море»).

Для поддержки проекта привлекаются международные и местные инвесторы, а в его рамках на территории Аральского моря уже посажено более 900 декоративных и фруктовых деревьев.

Благодаря финансовой поддержке GIZ, в регионе Приаралья будут посажены свыше 3 000 саженцев пустынных растений.

Организаторы приглашают к участию в реализации проекта всех желающих. Они подчеркивают, что каждое пожертвование станет вкладом в улучшение экологического состояния и процветания региона, позитивно отразится на здоровье миллионов жителей Приаралья.