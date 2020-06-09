За ночь в Ташкенте выявлено 8 новых случаев коронавируса, сообщает Trend со ссылкой на kun.uz.

В настоящее время количество активных случаев заражения составляет 1073.

«По состоянию на 9 июня 2020 года 10:00 часов в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 4448 (+8)», - говорится в сообщении Минздрава.

Отмечается, что все новые случаи выявлены в Ташкенте.

В стране от инфекции выздоровели 3357 человек, общее количество жертв составляет 18 человек.