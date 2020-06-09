За ночь в Ташкенте выявлено 8 новых случаев коронавируса
За ночь в Ташкенте выявлено 8 новых случаев коронавируса, сообщает Trend со ссылкой на kun.uz.
В настоящее время количество активных случаев заражения составляет 1073.
«По состоянию на 9 июня 2020 года 10:00 часов в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 4448 (+8)», - говорится в сообщении Минздрава.
Отмечается, что все новые случаи выявлены в Ташкенте.
В стране от инфекции выздоровели 3357 человек, общее количество жертв составляет 18 человек.
Лента новостей
Турал Гянджалиев: Марионеточный «глава» вымышленного режима прекрасно понимает, что день правосудия близок
Федеральное министерство: Германия стремится к дальнейшему расширению сотрудничества с Азербайджаном
Главе государства пишут: Вы практической работой доказываете, что являетесь Президентом каждого азербайджанца
Минэкологии и минсельхоз Азербайджана обратились к населению в связи с предотвращением лесных пожаров
Джавид Османов: Представители т.н "Нацсовета" вновь показали, что общение между ними построено на сквернословии и оскорблениях
В Азербайджане выявлены 323 новых случая инфицирования коронавирусом, вылечились 228, скончались 5 человек - Оперативный штаб
Некоторые только после личной беды начинают верить в существование коронавируса – народный артист Нураддин Мехтиханлы
Минсельхоз Азербайджана и ОАО "Мелиорация и водное хозяйство" обратились к сельхозпроизводителям (ФОТО)
Гора «Бешбармаг» объявлена Государственным историко-культурным и природным заповедником - Распоряжение
В Бакинской высшей школе нефти начали работу первые Международные научные конференции студентов и молодых исследователей