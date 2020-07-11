В Узбекистане за ночь выявили 179 случаев заражения коронавирусом

В Узбекистане за ночь выявили 179 случаев коронавируса. Как передает Trend со ссылкой на kun.uz, об этом в ежедневном отчете сообщает Минздрав.

«По состоянию на 11 июля 2020 года 10:00 часов в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 12206 (+179)», – говорится в сообщении.

Отмечается, что 126 новых случая выявлены в карантинном центре, 30 – в Ташкенте, 14 – в Каракалпакстане, 9 – в Навоийской.

В стране от коронавируса выздоровели 7530 человек, скончались – 55. Таким образом, количество активных случаев заражения составляет 4621.