В Узбекистане за ночь выявили 179 случаев заражения коронавирусом
В Узбекистане за ночь выявили 179 случаев коронавируса. Как передает Trend со ссылкой на kun.uz, об этом в ежедневном отчете сообщает Минздрав.
«По состоянию на 11 июля 2020 года 10:00 часов в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 12206 (+179)», – говорится в сообщении.
Отмечается, что 126 новых случая выявлены в карантинном центре, 30 – в Ташкенте, 14 – в Каракалпакстане, 9 – в Навоийской.
В стране от коронавируса выздоровели 7530 человек, скончались – 55. Таким образом, количество активных случаев заражения составляет 4621.
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