«Узбекнефтегаз» построит в Ташкенте зарядные станции для электромобилей

Компания «Узбекнефтегаз» в начале следующего года построит в Ташкенте станции зарядки для электромобилей, следует из постановления президента, передает Trend со ссылкой на kun.uz.

Согласно документу, правительству поручено простимулировать создание в республике обслуживающей инфраструктуры для электромобилей, включая развертывание зарядных станций и сервисных центров.

До сентября 2020 года должны быть подготовлены предложения о конкретных местах размещения объектов инфраструктуры, обслуживающих электромобили.

В документе указывается, что к январю 2021 года будет обеспечено функционирование двух единиц скоростных зарядных систем (по стандарту МЭК 61851-1-Моае 4) в Ташкенте за счет собственных средств АО «Узбекнефтегаз».

Ранее сообщалось, что в службу такси Ташкента ожидается внедрение электромобилей китайской компании BAIC Motor Corp. Для этого закуплено 500 машин. Для их обслуживания планируется завезти 10 специальных станций зарядки, которые позволят зарядить автомобиль за 30 минут.