Нидерланды предлагают производителям Узбекистана технологию «вертикального фермерства»

Представители посольства Узбекистана в странах Бенилюкс совместно с Агентством по привлечению иностранных инвестиций при министерстве инвестиций и внешней торговли и ответственными лицами хокимиятов Бухарской, Кашкадарьинской, Навоийской и Хорезмской областей провели онлайн-переговоры с руководителями нидерландской компании «PlantLab», сообщает Trend со ссылкой на Дунё.

В ходе встречи нидерландские бизнесмены сообщили, что компания «PlantLab» была создана в 2005 году и специализируется в сфере «вертикального фермерства».

Она предлагает возможности по круглогодичному выращиванию практически любых видов растений в изолированных условиях, без солнца и грунта, с 90-процентной экономией воды. Урожайность в десятки раз больше, чем при выращивании в полевых или тепличных условиях. Контейнеры для выращивания растений можно установить практически в любой местности.

Технология «вертикального фермерства» особенно востребована в районах, испытывающих нехватку воды. Так, если в условиях открытого поля для выращивания 1 килограмма листьев салата требуется 250 литров воды, а урожайность составляет 4 килограмма продукции с 1 квадратного метра, в тепличных условиях для получения 1 килограмма урожая требуется 20 литров воды, а урожайность 1 квадратного метра составляет 41 килограмм. В условиях «вертикального фермерства» для 1 килограмма урожая требуется 1 литр воды, тогда как урожайность составляет до 120 килограммов с квадратного метра.

В настоящее время выращиваемая компанией продукция поставляется в ряд супермаркетов и ресторанов крупнейших городов Нидерландов. В планах компании – в ближайшие 10 лет довести выручку до 1 миллиарда евро.

Говоря о перспективах сотрудничества, собеседники выразил готовность изучить с узбекской стороной возможность реализации проекта по созданию в республике производственного объекта по выращиванию сельхозпродукции на основе технологий «вертикального фермерства». Исходя из своего опыта, собеседник отметил, что для начала они готовы реализовать пилотный проект стоимостью порядка 2 миллиона евро.

По их словам, в рамках данного проекта они могли бы поделиться знаниями, опытом и технологиями в таких направлениях, как посев семян, рациональное использование водных ресурсов, применение химических компонентов.

Помимо того, на первоначальном этапе целесообразно определить потребности в видах и объемах, выращиваемой в будущем продукции. Следует заблаговременно проработать и согласовать с сетью супермаркетов Узбекистана условия закупок выращиваемой продукции.

Представитель хокимията Бухарской области рассказал о потенциале региона, а также деятельности свободной экономической зоны «Бухара-агро», в которой созданы условия и действует система льгот для иностранных инвесторов. Он предложил реализовать пилотный проект на территории СЭЗ и выразил готовность найти местного партнера и оказать всяческое содействие в реализации данного проекта.

Представитель Кашкадарьинского областного хокимията подробно рассказал об инициативе региональных властей по созданию узбекско-нидерландского агропромышленного центра в городе Карши, который предлагается осуществить с привлечением опытных специалистов и крупных компаний из Нидерландов. На базе Центра планируется наладить систему подготовки узбекских фермеров в сфере садоводства, тепличного бизнеса и других, а также создать платформу для обмена опытом между специалистами двух стран. Кашкадарьинская сторона также предложила руководителям «PlantLab» реализовать пилотный проект в их регионе.

Нидерландская сторона выразила готовность в ближайшее время посетить Узбекистан для изучения ситуации на месте, проведения переговоров с потенциальными местными партнерами. По итогам видеоконференции достигнута договоренность о проработке визита делегации «PlantLab» в Узбекистан ориентировочно во второй половине сентября этого года по мере улучшения эпидемиологической обстановки.