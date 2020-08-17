Uzbekistan Airways отменила международные рейсы до 1 сентября

Авиакомпания Uzbekistan Airways сообщила об отмене международных рейсов и части рейсов по местным направлениям, запланированных ранее на 16−31 августа, передает Trend со ссылкой на uzreport.news.

"Корректировка расписания международных и внутриреспубликанских рейсов принята с учетом действующих эпидемиологических ограничений в странах назначения и в административных центрах Узбекистана", — уточняется в сообщении.

Порядок возврата денег или перебронирования билета на даты после 1 сентября разъяснен на сайте компании. Перебронирование производится без дополнительных сборов.

В авиакомпании также предупредили: в связи с большим количеством обращений в Единый контактный центр, значительно увеличилось время ожидания обслуживания.



Чартерные рейсы по доставке граждан Узбекистана из других стран будут выполнены согласно объявленному ранее графику.