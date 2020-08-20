Узбекистан и Россия в ближайшие месяцы планируют подписать 43 различных документа о сотрудничестве

Узбекистан и Россия в ближайшее время планируют подписать 43 различных документа о сотрудничестве, говорится в сообщении Минэкономразвития РФ, передает Trend со ссылкой на Podrobno.uz.

Об этом стало известно по итогам переговоров министра экономического развития России Максима Решетникова с заместителем премьер-министра Узбекистана Сардором Умурзаковым.

В ходе мероприятия состоялось обсуждение торгово-экономического сотрудничества между государствами. В частности, отмечена тенденция к росту товарооборота, по итогам первого полугодия 2020 года он составил 2,7 млрд. долларов. Эта цифра выросла по сравнению с тем же периодом в 2019 года почти на 18%.

Значительный рост экспорта отмечен в категориях минеральных продуктов, продукции химической промышленности, продовольственных товаров, а также металлов, текстиля и изделий из них.

Помимо этого, в Узбекистане растет количество предприятий с участием российского капитала. По данным Государственного комитета Узбекистана сейчас действует 1944 таких предприятий.

"Период ограничений не внес существенных коррективов в экономические отношения между Россией и Узбекистаном. В этом плане все стабильно, движется в рабочем порядке. Этим мы обязаны уникальной системе межведомственного взаимодействия. Хотелось бы перейти к углубленной прикладной работе, в том числе, двусторонней организации необходимых очных мероприятий", – отметил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Подробно стороны обсудили вопросы проведения крупных межгосударственных мероприятий, которые были перенесены в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией. К проведению планируется 21-ое заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией и Форум межрегионального сотрудничества России и Узбекистана. На их площадках стороны планируют подписать 43 различных документа.

"В числе планируемых мероприятий и открытие выставочно-культурного центра Республики Узбекистан в одном из павильонов на территории Всероссийского выставочного центра. Застройка там сейчас в активной фазе, завершение планируется к середине осени", – прокомментировал первый заместитель министра экономического развития РФ Михаил Бабич.

Стороны выразили надежду на дальнейшее плодотворное взаимодействие как в двустороннем, так и в многостороннем формате.