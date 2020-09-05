Узбекистан открыл торговый дом в Нью-Йорке

Торговый дом Узбекистана в Нью-Йорке (США). Торговый дом расположен в Бруклине, передает Trend со ссылкой на Uzdaily.uz.

По данным УзА, предприниматели Узбекистана смогут поставлять туда свою продукцию.

После церемонии открытия состоялась выставка текстильной, консервной продукции, сухофруктов. Предприниматели нашей страны и США заключили договоры.

В Бруклине проживают более трех миллионов граждан стран СНГ. Продукция из Узбекистана пользуется популярностью.