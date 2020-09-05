Узбекистан открыл торговый дом в Нью-Йорке
Торговый дом Узбекистана в Нью-Йорке (США). Торговый дом расположен в Бруклине, передает Trend со ссылкой на Uzdaily.uz.
По данным УзА, предприниматели Узбекистана смогут поставлять туда свою продукцию.
После церемонии открытия состоялась выставка текстильной, консервной продукции, сухофруктов. Предприниматели нашей страны и США заключили договоры.
В Бруклине проживают более трех миллионов граждан стран СНГ. Продукция из Узбекистана пользуется популярностью.
Лента новостей
Железная дорога «Казахстан - Туркменистан - Иран» способствует дальнейшему развитию международного сотрудничества
Наблюдение за парламентскими выборами в Грузии должно быть как можно более сильным и всеобъемлющим - посол
Валерий Гергиев хочет показать балет азербайджанского композитора в Санкт-Петербурге и Москве (ФОТО)
В Азербайджане рекомендуется вакцинировать от гриппа наиболее подверженных риску заражения коронавирусом
Состоялась встреча в формате видеоконференции между спикерами парламентов Азербайджана и Пакистана (ФОТО)
Спикер Милли Меджлиса встретилась с абитуриентами, показавшими высокие результаты на вступительных экзаменах (ФОТО)
Завотделом Администрации Президента Азербайджана Адалят Велиев встретился с председателем партии REAL
Заявление Президента Азербайджана в присутствии посла Греции — серьезное послание мировому сообществу — депутат
Поддержка Турции со стороны Президента Ильхама Алиева станет образцом единства в тюркском мире — профессор