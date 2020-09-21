Заместитель премьер-министра Узбекистана и министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ договорились организовать совместную рабочую группу

Вчера в формате видеоконференции состоялись переговоры заместителя премьер-министра, министра инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Сардора Умурзакова с министром энергетики и инфраструктуры Объединенных Арабских Эмиратов Сухейлем бин Мухаммадом аль-Мазруи, передает Trend со ссылкой на Дунё.

В ходе видеоконференции был обсужден широкий спектр вопросов торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между двумя странами, а также практические аспекты взаимодействия по ключевым направлениям стратегического партнерства и реализации совместных проектов, сообщили в Министерстве инвестиций и внешней торговли Узбекистана.

Был подчеркнут значительный прогресс, достигнутый в реализации двусторонних договоренностей. Так, начала свою операционную деятельность совместная узбекско-эмиратская инвестиционная компания с уставным капиталом в 1 миллиард долларов США, завершается процедура согласования соглашений в рамках участия компании «Mubadala» в приватизации Талимарджанской ТЭС, одобрено выделение 300 миллионов долларов со стороны Фонда развития Абу-Даби для модернизации инфраструктуры г.Самарканда, а также финансирования строительства в этом городе 4-звёздочной гостиницы и торгового центра.

Значительный прогресс достигнут в сотрудничестве с компанией «Masdar» – в январе 2020 года подписаны основные юридические соглашения по проекту строительства ветряной электростанции мощностью 500 МВт в Навоийской области. Также завершена подготовка к строительным работам в рамках проекта по созданию в том же регионе солнечной электростанции мощностью 100 МВт. «Масдар» выиграла тендер на строительство данной электростанции в октябре 2019 года, а уже в ноябре с эмиратскими партнерами были подписаны инвестиционное соглашение и соглашение о закупке электроэнергии.

Отдельно были рассмотрены практические аспекты реализуемых инвестиционных проектов и намечены дальнейшие действия по ускорению их имплементации.

Также были обговорены возможности для расширения инвестиционного сотрудничества и промышленной кооперации путем совместной проработки новых инвестиционных проектов в сферах нефтехимии, энергетики, сельского хозяйства, инфраструктуры, телекоммуникаций, здравоохранения, туризма и финансового сектора.

Была достигнута договоренность об организации совместной рабочей группы для определения наиболее перспективных направлений сотрудничества и привлечения профильных консультантов для анализа инвестиционной привлекательности конкретных проектов и инициатив.

Также стороны условились наладить активное сотрудничество в сфере здравоохранения, имея в виду привлечение передового эмиратского опыта и технологий в данной области, а также реализацию совместных мер, направленных на противодействие распространению коронавирусной инфекции и защиту здоровья населения.