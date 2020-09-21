Внешнеторговый оборот Узбекистана достиг $24,54 млрд.

По итогам января-августа 2020 года внешнеторговый оборот (ВТО) Узбекистана достиг $24,54 млрд., который, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, снизился на $3,55 млрд. Об этом сообщает Госкомстат, передает Trend со ссылкой на uzdaily.uz.

Из общего объема ВТО экспорт составил $11,61 млрд. (к январю-августу 2019 года отмечено снижение на 4,1%), а импорт - $12,93 млрд. (снижение на 19,1%). В результате сальдо внешнеторгового оборота составило пассивный баланс на сумму $1,32 млрд.

На сегодняшний день Узбекистан осуществляет торговые отношения более чем со 160 странами мира. Наибольший объем внешнеторгового оборота зафиксирован с КНР (16,4%), Российской Федерацией (14,6%), Казахстаном (7,2%), Республикой Корея (5,9%), Турцией (5,0%), Кыргызстаном (2,3%) и Германией (2,0%).

За последние годы наблюдались значительные изменения во ВТО с соседними государствами, например с такими, как Казахстан и Кыргызстан. Среди 20 крупных стран-партнеров по внешнеэкономической деятельности также отмечается активный внешнеторговый баланс с четырьмя странами, в частности с такими, как Афганистан ($461,8 млн.), Кыргызстан ($394,5 млн.), Таджикистан ($193,1 млн.) и Иран ($39,6 млн.).

С остальными 16-ю странами сохраняется пассивный баланс внешнеторгового оборота.

Одна треть объема ВТО приходится на страны СНГ и, за последние годы, данный показатель изменился незначительно.

Несмотря на принимаемые меры по укреплению сотрудничества со странами СНГ и всестороннюю поддержку внешней торговли, доля внешнеторгового оборота стран СНГ, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, снизилась на 3,4%. За этот же период 2018 года снижение было отмечено на 8,7% и их доля во внешнеторговом обороте, по итогам января-августа 2020 года, составила 29,9%.

Объем внешнеторгового оборота других государств за январь-август 2020 года, по сравнению с аналогичным периодом 2018-2019 годов (61,4% и 66,7% соответственно), увеличился и составил 70,1% от общего объема внешнеторгового оборота.

В январе-августе текущего года общее количество субъектов- экспортеров составило 5 140 ед. и это обеспечило доведение объема экспорта без учета спецэкспорта до $5,8 млрд. (снижение, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, составило 28,9%).

В структуре экспорта 88,7% занимают товары, которые, в основном, приходятся на промышленные изделия (15,0%), пищевые продукты и живые животные (6,8%), химические вещества и аналогичную продукцию (4,6%).

Наблюдается отличие в направлении экспорта товаров и услуг между странами СНГ и другими зарубежными государствами. Так, 21,3% экспорта в страны СНГ в первую очередь занимает экспорт промышленных товаров, далее, по объему, идут услуги и пищевые продукты, а также различные готовые изделия.

За отчетный период наиболее быстрыми темпами различных готовых изделий, напитков, табака, животного и растительного масла, машин и транспортного оборудования, а также промышленных товаров в страны СНГ, снижение, в первую очередь, отмечено в экспорте минерального топлива, смазочных масел и аналогичных материалов, прочих товаров и пищевых продуктов.

Анализ структуры экспортируемых товаров и услуг в январе-августе 2020 года, направленных в другие страны, показал, что, по сравнению с январем-августом 2019 года, объем экспорта, машин и транспортного оборудования, минерального топлива, смазочных масел и аналогичных материалов, сырья непродовольственного, услуг, пищевых продуктов и живых животных, промышленных товаров, а также различных готовых изделий снизился.

За последние три года объем экспорта в страны СНГ сократился и их доля в общем его объеме снизилась с 38,4% до 22,5%. Соответственно доля в общем объеме экспорта других зарубежных стран увеличилась с 61,6% до 77,5%.

Основными нашими партнерами по экспорту товаров и услуг во ВТО в январе-августе 2020 года явились такие страны, как КНР (10,3% от общего объема экспорта), Российская Федерация (8,0%), Турция (4,8%), Казахстан (4,8%), Кыргызстан (4,1%), Афганистан (4,0%) и Таджикистан (2,2%). Их доля в общем объеме экспорта достигла 38,2%.

В январе-августе 2020 года среди семи крупных стран-партнеров по экспорту товаров и услуг, как и в предыдущем году, КНР удерживает свое лидирующее положение. Следующую позицию занимает Российская Федерация. Казахстан, немного уступив в объёме Турции, опустилась с третьей позиции на четвертую. География стран-партнеров по экспорту товаров и услуг, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, снизилась со 166 до 143 стран.

Наибольший объем в составе экспортируемых товаров среди крупных стран-партнеров составляют пищевые продукты и живые животные, промышленные товары, а также сырье непродовольственное, кроме топлива.

Объем экспорта услуг по итогам января-августа 2020 года составил $1,31 млрд., или 11,3% от общего объема торгового экспорта и сократился, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, на 41,3%.

В связи с введенным карантином COVID-19 в Узбекистане с марта текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, наблюдается снижение темпов туристических услуг на 76,2%, транспортных на 21,4%, финансовых услуг на 36,9%.

В составе экспорта услуг львиную долю занимают транспортные услуги (68,5%), поездки (туризм) (15,6%), телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги (8,5%).

В то же время на прочие услуги (7,4%) наибольшая доля соответственно приходится на деловые (3,0%), строительные (2,2%) и финансовые услуги (0,9%).

Плодоовощная сфера в Узбекистане является важным сегментом в обеспечении продовольственной безопасности страны и регионов. Поэтому в данной сфере предпринимаются всевозможные меры по ускоренному развитию производства плодоовощной продукции, которые дают свои результаты. Так, объем экспорта плодоовощной продукции составил 979,8 тыс. т и, в стоимостном выражении, превысил $595,6 млн. (темпы снижения, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, соответственно составили 31,5%). Из них было экспортировано 558,8 тыс. т овощей на сумму 235,1 млн. долл. США, а также 257,9 тыс. т плодов и ягод на сумму 249,1 млн. долл. США (темпы снижения в стоимостном выражении, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, соответственно составили 34,4% и 18,6%).

Основные рынки экспорта плодоовощной продукции приходятся на Казахстан, Российскую Федерацию, Кыргызстан и Афганистан.

Ускоренными темпами развивались такие отрасли хозяйства, как плодоовощеводство, садоводство и виноградарство. Так, в январе-августе 2020 года доля плодоовощной продукции в общем объеме экспорта составила 5,1%.

Потенциал сектора производства, переработки и экспорта плодоовощной продукции в Узбекистане сегодня довольно высок, и это связано не только с наличием благоприятных природно-климатических условий, но и с накоплением местными производителями опыта. В связи с этим, правительство уделяет значительное внимание углублению промышленной переработки сельскохозяйственного сырья и развитию инфраструктуры хранения выращенного продукта.

Наибольший объем в стоимостном выражении экспорта плодоовощной продукции приходится на Казахстан (29,3% от всего объема плодоовощной продукции), что превышает объем экспорта в Афганистан в 5,8 раз.

Увеличение объема экспорта текстильной продукции непосредственно можно рассматривать как результат реформ по выпуску готовой продукции и формированию добавленной стоимости взамен производства хлопка-сырца. Например, по итогам января- августа 2020 года осуществлен экспорт текстильной продукции на сумму $1,17 млрд., что составило 10,1% от общего объема экспорта и, по сравнению с январем-августом 2019 года, он вырос на 11,6%.

В структуре экспорта текстильной продукции основную долю занимают пряжа х/б (47,9%), а также готовые трикотажные и швейные изделия (28,8%). В январе-августе 2020 года более 429 видов текстильной продукции было экспортировано в 58 стран мира.

В результате практической работы по диверсификации текстильной промышленности республики и стимулированию экспорта готовой продукции потенциал нашей страны возрастает.

Наибольшая доля экспорта текстильной продукции приходится на Российскую Федерацию ($433,5 млн. - 37,1%), КНР ($228,8 млн. - 19,6%) и Кыргызстан ($172,9 млн. - 14,8%).

За отчетный период общий объем импорта составил $12,93 млрд. (снижение темпов роста, по сравнению с январем-августом 2019 года, составило 19,1%).

Основную долю в структуре импорта занимают машины и транспортное оборудование (37,8%), промышленные товары (17,1%), а также химические вещества и аналогичная продукция (13,8%).

Анализ динамики импорта товаров и услуг также показал, что в январе-августе 2020 года, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, объем импорта товаров сократился на $2,24 млрд. и составил $12,16 млрд., а импорт услуг достиг $765,2 млн.

Анализ структуры импортируемых товаров и услуг в январе-августе 2020 года также показал, что, по сравнению с январем-августом 2019 года, доля импорта промышленных товаров увеличилась с 16,6% до 17,1%, химических веществ и аналогичной продукции - с 10,8% до 13,8%, пищевых продуктов и живых животных - с 6,5% до 8,3%, различных готовых изделий - с 5,9% до 6,0%, машин и транспортного оборудования снизилась с 40,7% до 37,8%, услуг - с 9,9% до 5,9%, сырья непродовольственного - с 4,4% до 4,1% соответственно.

Анализ импорта услуг также показал, что в январе-августе 2020 года, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, доля в общем объёме импорта снизилась от 9,9% до 5,9%.

Снижение объема импорта пищевых продуктов и живых животных происходит за счет сахара, изделий из сахара и меда (на 9,4%).

Также наблюдается снижение объема импорта на промышленные товары, изделия из металла (на 29,9%), продукцию из нерудных ископаемых (на 28,9%).

За последние месяцы в динамике отмечается стабилизация доли импорта со странами СНГ и другими зарубежными государствами, что, в пределах, составляет соотношение 36,6:63,4.

Следует отметить, что такие страны, как Чешская Республика, Нидерланды, Кыргызстан и Польша, вошли в первую двадцатку по импорту в Республики Узбекистан.

По сравнению с аналогичным периодом 2019 года, топ шести стран- партнеров по импорту не изменился.

В целом по итогам января- августа 2020 года в Республику Узбекистан было импортировано товаров и услуг из 137 стран. Треть части импорта ($9,48 млрд.) приходится на такие крупные страны-партнеры, как КНР (удельный вес в общем объеме импорта 22,0%), Российская Федерация (20,5%), Республика Корея (11,0%), Казахстан (9,4%), Турция (5,2%), Германия (3,4%) и Литва (1,9%).

По мере улучшения инвестиционного климата в стране и в результате реформ, реализуемых в этой сфере, естественным является рост импорта машин и транспортного оборудования. Так, с учетом больших объемов инвестиций со стороны КНР, Кореи, России, Германии и Турции, сохраняется высокая доля этих стран в объеме импорта указанной продукции.

Объем импорта услуг за январь-август 2020 года составил $765,2 млн., или 5,9% от общего его объема и сократился, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, на 51,6%. В составе импорта услуг основную долю занимают поездки (туризм - 41,3%), транспортные услуги (14,7%) и прочие деловые услуги (14,4%). Кроме того, на долю прочих услуг пришлись 29,6% от общего импорта услуг, в том числе высокая доля в телекоммуникационных, компьютерных и информационных услугах (10,6%), сборы за использование интеллектуальной собственности (7,2%), строительные услуги (5,9%) и др.

По итогам января-августа 2020 года объем импорта строительных материалов в общем его объеме составил 5,5% и достиг $715,7 млн. В его структуре основную долю занимают дерево и изделия из него (47,9%), цемент (9,4%), стекло и изделия из него (5,5%), а также асбест (2,8%).

В целом объем импорта стройматериалов по итогам января- августа 2020 года, по сравнению с 2019 годом, сократился (снижение составило 18,4%).

Исходя из вышеизложенного, необходимо отметить, что рост импорта строительных материалов, по сравнению с предыдущими годами, непосредственно связан с масштабными реформами в сфере благоустройства, в частности строительства жилья, работ по реконструкции и благоустройству населенных пунктов.

Наиболее крупные объемы импорта строительных материалов зафиксированы по дереву и изделиям из него. Так, за январь-август 2020 года импорт по этим товарным позициям составил 342,7 млн. долл. США (снижение на 14,6%).

Самое заметное снижение отмечено по цементу, поставки которого сократились более, чем 1,8 раза — со $120,3 млн. за январь- август 2019 года до $67,6 млн. за отчётный период текущего года.