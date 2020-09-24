БАКУ /Trend/ - Узбекистан предлагает создать Региональный центр по развитию транспорта и коммуникаций под эгидой ООН, передает Trend со ссылкой на выступление президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Президент Узбекистана выступил на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Впервые в истории Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций проводилась в режиме онлайн-видеоконференции из-за пандемии коронавируса.

С первых дней выявления COVID-19 Узбекистан сосредоточил все усилия и ресурсы на сдерживании этого опасного заболевания и на спасении жизней людей.

Президент отметил, что в целях смягчения негативных последствий пандемии в стране кардинально усиливается система социальной защиты и здравоохранения, оказывается адресная помощь населению, отраслям экономики и бизнеса. Для этого были созданы специальные фонды.

Шавкат Мирзиёев также отметил, что в результате масштабных мер по политической, социальной и экономической модернизации общества формируется новый Узбекистан.

Впервые Узбекистан публично заявил о своей решимости сократить бедность.

«Мы добиваемся этого посредством развития предпринимательства и создания дополнительных рабочих мест, улучшения инвестиционного климата и бизнес-среды, строительства современной инфраструктуры, обучения людей новым профессиям и навыкам, оказания адресной социальной помощи», - сказал Президент.

За последние четыре года двусторонняя торговля Узбекистана с соседними государствами выросла почти в пять раз.

Сегодня перед государствами Центральной Азии стоит важная стратегическая задача по обеспечению глубокой интеграции Узбекистана в мировые экономические, транспортные и транзитные коридоры.

В связи с этим Шавкат Мирзиёев предложил создать Региональный центр развития транспорта и коммуникаций под эгидой ООН.

Президент также рассказал о мерах, предпринятых Узбекистаном в целях содействия миру в Афганистане, упомянув состоявшуюся в марте 2018 года Ташкентскую конференцию высокого уровня по Афганистану.

«Мы полностью поддерживаем мирные переговоры между афганскими политическими силами, которые начались в сентябре этого году в городе Доха. Мы выражаем надежду, что эти переговоры послужат установлению мира и стабильности в Афганистане», - сказал Мирзиёев.

В целях широкого вовлечения Афганистана в региональные экономические интеграционные процессы, Узбекистан приступил к реализации таких крупных инфраструктурных проектов, как строительство линии электропередач Сурхан – Пули-Хумри и железной дороги из Мазари-Шарифа к портам Индийского океана.

(Автор: Клавдия Ромакаева)

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