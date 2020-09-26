Экспорт узбекских химических удобрений на рынок Индонезии растет

Индонезия является одним из мировых лидеров по производству большого перечня сельскохозяйственной продукции. Она занимает 2-ое место в мире по производству каучука, 3-ое место в мире по производству риса, 4-ое место по производству кофе, 8-ое место по производству чая, входит в десятку крупнейших производителей тропических фруктов, передает передает Trend со ссылкой на dunyo.info.

Вместе с тем, Индонезия не имеет собственных достаточных запасов сырья и мощностей по производству калийных удобрений. Поэтому, например, ежегодный импорт хлористого калия в страну составляет около 4 млн. тонн, на сумму свыше 865 млн. долларов.

В целях вхождения узбекских производителей на рынок Индонезии проводится последовательная работа. Так, если по итогам

2019 года было экспортировано 84 тыс. тонн, то за прошедшие за неполные 9 месяцев текущего года уже отгружено 75 тыс. тонн, а с учётом уже подписанных контрактов на 2020 год экспорт калийных удобрений из Узбекистана в Индонезию составит 130 тыс.тонн. с ростом в 1,5 раза.

На сегодняшний день 70% отгружаемых из Узбекистана калийных удобрений приходится на Индонезию.

При этом, если ранее поставки осуществлялись через международные торговые компании, то в 2020 году были подписаны прямые контракты на дополнительные 40 тыс. тонн с пятью крупнейшими потребителями в Индонезии (“PT. Pupuk Indonesia”, “PT. Saraswanti Anugerah Makmur”, “PT. Dupan Anugerah Lestari”, “PT. Anugerah Pupuk Lestari”, “PT. Nusa Palapa Gemilang”).

Кроме того, в текущем году АО «Узхимпром» впервые приняло участие в государственном тендере на поставку в 2020 году калийных удобрений Государственной акционерной компании “Pupuk Indonesia”, которая дважды в год проводит международные тендеры на закуп

750 тыс. тонн. и является крупнейшим потребителем и переработчиком химудобрений в регионе Юго-Восточной Азии.

Заслуживает внимание тот факт, по итогам указанного тендера

АО «Узхимпром» получило право поставки наряду с такими крупными игроками рынка, как канадский “Canpotex International”, российский “Уралкалий”, и китайской “Sino Agri International Potash Co., LTD”. В итоге поставки из Узбекистана при реализации данного контракта

(50 тыс.тонн) возрастут ещё на 24%.

В целях повышения конкурентоспособности поставок из Узбекистана проводится постоянная работа по снижению транспортных издержек. В результате расходы на транспортировку по маршруту Ташкент – Владивосток – Сурабая (Индонезия) и Ташкент- Цингдао (Китай)- Сурабая (Индонезия) со 145 долл. за тонну были снижены до 85-90 долл. за тонну или в 1,7 раз.

Сегодня из 40 контейнеров ежедневно отгружаемых Дехканабадским заводом калийных удобрений на экспорт 25 отгружается в Индонезию, при этом имеются большие перспективы по дальнейшему наращиванию объемов узбекского экспорта на этот рынок.