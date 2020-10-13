В Бухаре состоялось узбекско-российской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству

12 октября текущего года в Бухаре состоялось двадцать первое заседание Узбекско-Российской Межправительственной комиссии (МПК) по экономическому сотрудничеству, передает Trend со ссылкой на Uzdaily.uz.

Заседание прошло под сопредседательством заместителя Премьер-министра – министра инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан С.Умурзакова и министра экономического развития Российской Федерации М.Решетникова.

В ходе мероприятия были обсуждены текущее состояние двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и научно-технической сферах, а также новые перспективные направления для развития партнерства.

В ходе конструктивного диалога и обмена мнениями по ключевым вопросам повестки дня была выражена твердая приверженность обеих сторон расширению многопланового взаимодействия в области промышленности, сельского хозяйства, транспорта, энергетики, здравоохранения, банковско-финансовом секторе, образовании.

Было отмечено значительное увеличение роста товарооборота между Узбекистаном и Россией, который за последние 3 года вырос на 58%. При этом был подчеркнут значительный незадействованный потенциал в данной сфере, в связи с чем были обговорены дальнейшие совместные шаги по углублению торговых взаимоотношений между двумя странами с целью достижения объема товарооборота в 10 млрд долларов в ближайшей перспективе. В данном контексте были также озвучены конкретные предложения по снятию имеющихся барьеров в торговле и оптимизации условий для осуществления внешнеторговых операций узбекскими и российскими компаниями.

Обсуждены перспективы расширения успешного сотрудничества в инвестиционной сфере – отмечено, что в настоящий момент реализуется пакет крупных инвестиционных проектов на общую сумму более 16 млрд долларов в сферах нефтехимии, горной металлургии, энергетики, здравоохранения и фармацевтики, производства строительных материалов, текстильной промышленности и переработки плодоовощной продукции.

При этом стороны подчеркнули наличие ряда предпосылок для дальнейшего расширения и диверсификации инвестиционного сотрудничества путем проработки и реализации новых проектов промышленной кооперации в наиболее перспективных сферах и договорились о тесной работе в данном направлении.

В данном контексте была отмечена практическая значимость открытого в августе текущего года Проектного офиса между Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и Министерством инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан.

Стороны обсудили вопросы, связанные с реализацией 104 новых инвестиционных проектов в сфере промышленной кооперации на общую сумму 5,8 млрд долларов и договорились осуществлять совместный действенный мониторинг за качественной и своевременной реализацией каждого проекта в согласованные сроки.

Было согласовано проведение в г.Ташкенте в конце марта 2021 г. международной инвестиционной и промышленной выставки «Иннопром», что позволит российским и узбекским производителям и предпринимателям наладить прямые контакты и совместными усилиями выработать новые многообещающие проектные предложения в сфере промышленной кооперации.

Отдельно были затронуты вопросы активизации межрегионального сотрудничества, с организацией регулярных взаимных визитов руководителей региональных администраций и бизнес-миссий в регионы Узбекистана и России для формирования новых точек роста партнёрства по всем направлениям между регионами двух стран.