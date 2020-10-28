Президент Узбекистана принял министра нацобороны Турции

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 27 октября принял министра национальной обороны Турции Хулуси Акара, прибывшего в страну с визитом, сообщила пресс-служба главы государства, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Стороны рассмотрели состояние и перспективы военного и военно-технического сотрудничества между двумя странами и подвели итоги совместных мероприятий, реализованных в последние годы в оборонной сфере.

Важными направлениями сотрудничества между оборонными ведомствами Узбекистана и Турции определены реализация программ в области обучения военных кадров, налаживание контактов между специализированными вузами и обмен опытом в подготовке войсковых подразделений.

Министр национальной обороны Турции подтвердил готовность к полномасштабному сотрудничеству в военной и военно-технической сферах, отмечается в сообщении.

По данным турецкого агентства Анадолу, Хулуси Акар также встретился с министром обороны Узбекистана Баходиром Курбановым. По итогам встречи, проходившей в закрытом для прессы режиме, главы оборонных ведомств двух стран подписали соглашение о военно-финансовом сотрудничестве и протокол о предоставлении финансовой помощи.

Отметим, что 26 октября премьер-министр Казахстана Аскар Мамин также принял министра обороны Турции Хулуси Акара.