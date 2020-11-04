Агентство по управлению госактивами и Узбекско-Оманская инвестиционная компания обсудили перспективы сотрудничества

Правление АО «UzAssets» при Агентстве по управлению государственными активами Узбекистана провело ознакомительную рабочую встречу с Узбекско-Оманской Инвестиционной Компанией (УОИК), передает Trend со ссылкой на uzdaily.uz.

На встрече приняли участие Генеральный директор г-н Аон Аль Бахрани, вр.и.о. Председателя Правления г-на Акрам Мухаматкулов и ответственные лица с обеих организаций.

Представителями АО «UzAssets» была представлена корпоративная презентация компании, информация о целях и задачах по привлечению стратегических и портфельных инвесторов путем реализации пакетов акций госкомпаний.

Была подчеркнута важность обмена опытом по эффективному управлению активами, работе с инвесторами и привлечению прямых инвестиций в Республику Узбекистан.

Дополнительно была предоставлена развернутая информация по сути и целям указа президента Республики Узбекистан «О мерах по ускоренному реформированию предприятий с участием государства и приватизации государственных активов» от 27.10.2020 г. № УП-6096, согласно которому подлежат реализации более 600 активов государственных предприятий из разных перспективных отраслей экономики Узбекистана.

В свою очередь УОИК ознакомила команду АО «UzAssets» с работой компании, основными направлениями инвестиционной и корпоративной деятельности.

Стороны обсудили перспективы и возможности для сотрудничества, в сфере привлечения частных инвестиций, по содействию в организации программ «Road -show», инвестиционных форумов и т.д. Проведено обсуждение сотрудничества по вопросам управления активами, консультированию и предпродажной подготовки активов.

Стороны договорились об укреплении тесного сотрудничества в привлечении иностранных инвестиций в национальную экономику.