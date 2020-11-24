Узбекистан в январе-октябре экспортировал автомобилей на $127,2 млн.

Узбекистан в январе-октябре 2020 года экспортировал 13,31тыс. автомобилей на сумму $127,2 млн. Об этом сообщает Госкомстат Узбекистана, передает Trend со ссылкой на uzdaily.uz.

По данным комитета, экспорт автомобилей по сравнению с тем же периодом 2019 года вырос на $50,9 млн. или 66,8%.

Узбекистан экспортировал 11 048 автомобилей в Казахстан на сумму $109,8 млн.

Объем экспорта автомобилей в Украину составил $6,4 млн., в Азербайджан – $6,2 млн., в Россию – $2,2 млн., в Таджикистан – $1,2 млн. и в другие страны – $1,4 млн.

В тоже время в январе-октябре 2020 года в Узбекистан импортировано 22 228 автомобилей на сумму $392,8 млн.

При этом за 10 месяцев 2020 года Узбекистан импортировал 87 электромобилей, что на 58 единиц больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Пять автомобилей были импортированы в октябре.

В частности, из Китая импортировано 54 электромобиля, из Республики Корея – 12 электромобилей, из Грузии – 7 электромобилей. 14 электромобилей были привезены из Германии, США, ОАЭ, России и Чехии.

Общий объем импортированных электромобилей в этом году составил $2,2 млн.