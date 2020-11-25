Специалисты Министерство энергетики Узбекистана изучает опыт Германии в сфере возобновляемой энергетики

23 ноября 2020 года в формате видеоконференцсвязи с участием более 30 специалистов из Немецкого энергетического агентства (DENA), немецкой консультационной компании Berlin Economics, Посольства Республики Узбекистан в Берлине, Министерства энергетики Республики Узбекистан, Министерства инновационного развития Республики Узбекистан, АО «Национальные электрические сети Узбекистан» и КДЦ «Энергия» проведен вебинар, посвящённый изучению опыта Германии по развитию ВИЭ и их интеграции в энергетическую инфраструктуру, передает Trend со ссылкой на uzdaily.uz.

Изучения положительного опыта Германии по развитию ВИЭ и накопителей электрической энергии имеет важное значение для дальнейшей стабилизации сферы электроэнергетики Узбекистана, т.к. ФРГ является крупнейшим производителем электрической энергии в ЕС с удельной долей 18,7% и совокупной выработкой 605 млрд кВт·ч по итогам 2019 года.

Стоит отметить, что за период 1990-2019 годов в ФРГ удельная доля ВИЭ в совокупном потреблении электроэнергии увеличилась с 3,4% (18,9 млрд кВт·ч) до 42,1% (244,3 млрд кВт·ч), а совокупная мощность объектов ВИЭ увеличилась с 4,2 до 124,4 ГВт, в том числе ветровых электростанций 60,8 ГВт и солнечных ФЭС 49 ГВт.

В настоящее время в Германии количество солнечных ФЭС превысило 1,7 млн единиц c общей установленной мощностью 52,7 ГВт, а более 1,1 млн немецких домохозяйств имеют собственные малые солнечные ФЭС мощностью менее 10 кВт и более 250 тыс. с системами накопления электрической энергии.

Примечательно, что несмотря на сложившуюся ситуацию с COVID-19 в ФРГ за текущий год введены в эксплуатацию 3,5 ГВт солнечных и 1,2 ГВт ветровых электростанций.

В октябре 2019 года Правительство ФРГ утвердило программу по защите климата, которое определяет увеличение доли ВИЭ в потребление электрической энергии до 65%, т.е. до уровня 377 млрд кВт·ч.

Для достижения данных целевых параметров к 2030 году предусматривается увеличение совокупных мощностей объектов ВИЭ до 203 ГВт, в том числе солнечных ФЭС до 98 ГВт и ветровых электростанций до 91 ГВт.

С учётом вышеизложенного, участники вебинара подтвердили целесообразность дальнейших консультаций.