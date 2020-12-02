Узбекистан и Афганистан наращивают экономическое сотрудничество

Внешнеторговый оборот между Узбекистаном и Афганистаном на 1 октября составил 611 миллионов долларов США, из которого на экспорт пришлось 609,5 миллиона долларов, а на импорт ‑ 1,9 миллиона долларов, сообщает Trend со ссылкой на Дунё.

По данным пресс-службы Торгово-промышленной палаты (ТПП), в формате видеоконференцсвязи прошла встреча, на которой были обсуждены вопросы торгово-экономических отношений, инвестиционного и регионального сотрудничества между Узбекистаном и Афганистаном. В частности, рассмотрены перспективы расширения кооперации в банковской и таможенной сферах.

В мероприятии приняли участие председатель ТПП Адхам Икрамов, заместитель министра инвестиций и внешней торговли Анвар Асамов, а также представители деловых кругов Узбекистана. Афганистан был представлен председателем федерации торговых палат Мухаммадом Исмоилом Газанфаром, послом Ахмадом Халидом Элемием, советником Министерства промышленности и торговли Мухаммадом Наби Хакимийем, а также бизнесменами страны.

Узбекская сторона подчеркнула активизацию за последние годы торгово-экономического сотрудничества между деловыми кругами двух стран.

В ходе переговоров отмечалось, что установление открытого диалога позволило четко обозначить сферы взаимных интересов для дальнейшего углубленного взаимодействия, имея в виду проработку перспективных проектов и соглашений между Узбекистаном и Афганистаном.